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Двенадцатая ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

Путин на ПК: никаких планов по укрупнению или слиянию регионов РФ нет

© Sputnik. Михаил Климентьев
Новости
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Ежегодняя большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит 14 декабря в Москве.

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что никаких государственных планов по укрупнению или слиянию регионов РФ нет, сообщается на сайте РИА Новости.

"Мы должны признать, что после известных событий начала 90-х годов, когда распался Советский Союз, все-таки по старинному принципу формировались субъекты Федерации. Очень много субъектов Федерации оказались экономически несостоятельны. Если в целом, если говорить про экономическую целесообразность, то тогда, конечно, наверно, иногда есть смысл в этом укрупнении. Но я хочу подчеркнуть, чтобы и в Татарстане, и в других национальных республиках, автономиях меня услышали, мы ничего не будем навязывать в этой сфере", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Я считаю, что это очень вредно и очень опасно для единства РФ, потому что любой народ, маленький, большой, он должен выбрать сам такую форму своего сосуществования с другими народами России, которую он считает наиболее для него приемлемым и оптимальным. Поэтому никаких государственных планов по укрупнению, по сливанию и так далее нет и быть не может. Во всяком случае, пока я президент, этого не будет", — добавил глава государства.




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