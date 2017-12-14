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Дополнительное пленарное заседание Госдумы РФ

Госдума приняла закон о пожизненном наказании за вербовку террористов

© Sputnik. Vladimir Fedorenko
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Закон, принятый Госдумой в третьем чтении, назначает наказание за вербовку террористов вплоть до пожизненного срока, также в Уголовный кодекс РФ вводится понятие "пропаганда терроризма".

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за вербовку террористов вплоть до пожизненного, сообщает РИА Новости.

Автором законопроекта выступил первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Законопроект ужесточает ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных следующими статьями УК РФ: 205 "Террористический акт", 205.3 "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", 205.4 "Организация террористического сообщества и участие в нем", 205.5 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", ч. 3 и ч. 4 статьи 206 (захват заложника), ч. 4 статьи 211 (угон судна воздушного или водного транспорта, сопряженные с совершением теракта), статья 361 "Акт международного терроризма", а также за вооружение или подготовку лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

Предусматривается, что указанные деяния будут наказываться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет либо без такового, либо пожизненным лишением свободы. В настоящее время за указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.




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