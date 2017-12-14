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Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

"Бабай" или "байбай": пресс-конференция Путина началась с шутливого казуса

© Sputnik. Наталья Селиверстова
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Темы:
Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина (8)
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Глава России Владимир Путин начал ежегодную пресс-конференцию шуткой, прочитав по ошибке на плакате не "Путин бабай", а "Путин байбай".

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Казусом началось общение Президента РФ Владимира Путина с журналистами на большой пресс-конференции, проходящей в Москве, сообщает Sputnik Беларусь.

Путин в четверг дает большую пресс-конференцию: на мероприятие аккредитовались 1640 журналистов со всего мира.

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В начале пресс-конференции Путин захотел сострить и предложил задать вопрос девушке с плакатом. Российский лидер по ошибке прочитал на нем "Путин байбай", однако выяснилось, что там написано "бабай".

Как пояснила задававшая вопрос девушка, "бабай" — уважительное слово "дедушка" в Татарстане. Вопросы ее были посвящены языковой ситуации в российских регионах.

Sputnik ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина — следите на сайте >>

Темы:
Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина (8)



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