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Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

Путин поделился, какой видит Россию в будущем

© Sputnik. Евгений Биятов
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Темы:
Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина (8)
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Большая ежегодняя пресс-конференция Владимира Путина началась в четверг в 12.00 в Москве.

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Россия должна быть устремлена в будущее, политическая система должна быть гибкой, а экономика построена на высоких технологиях, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг, сообщает РИА Новости.

Сосредоточить внимание необходимо на вопросах развития инфраструктуры, образовании, здравоохранении, высоких технологиях. Все должно быть нацелено на повышение доходов граждан, подчеркнул президент России.

"Вы знаете, я уже много раз говорил, какой я хотел бы видеть Россию, и на массовых мероприятиях, и в беседах более камерного характера. Еще раз скажу: она должна быть очень у нас современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти", — сказал глава государства.

Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию в 13-й раз.

Журналисты посчитали, что за свою жизнь Владимир Путин провел в общей сложности двое суток, отвечая на вопросы журналистов на 12 таких пресс-конференциях.

Темы:
Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина (8)



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