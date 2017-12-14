Путин поделился, какой видит Россию в будущем

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Россия должна быть устремлена в будущее, политическая система должна быть гибкой, а экономика построена на высоких технологиях, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг, сообщает РИА Новости.

Сосредоточить внимание необходимо на вопросах развития инфраструктуры, образовании, здравоохранении, высоких технологиях. Все должно быть нацелено на повышение доходов граждан, подчеркнул президент России.

"Вы знаете, я уже много раз говорил, какой я хотел бы видеть Россию, и на массовых мероприятиях, и в беседах более камерного характера. Еще раз скажу: она должна быть очень у нас современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти", — сказал глава государства.

Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию в 13-й раз.

Журналисты посчитали, что за свою жизнь Владимир Путин провел в общей сложности двое суток, отвечая на вопросы журналистов на 12 таких пресс-конференциях.