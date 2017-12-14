Путин: РФ поможет своим спортсменам отстаивать права в международных судах

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Россия поможет своим спортсменам отстаивать права в международных судах, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Как мы будем выстраивать отношения и с WADA, и с МОК? Надеюсь, конструктивно. Мы спокойно будем с ними работать, устраняя те проблемы, которые у нас действительно есть", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Но Россия может отстаивать интересы своих спортсменов, в том числе, и в гражданских судах, добавил президент.

"Я знаю, что этого многие чиновники международные не хотят. Но а что нам делать? Мы вынуждены будем там, в гражданских судах, помогать нашим спортсменам отстаивать свои честь и достоинство", — сказал Путин.