Путин о ЧМ: есть отставание по строительству, но все будет готово в срок

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Есть отставание по строительству лишь одного из стадионов к Чемпионату мира по футболу 2018 года в РФ, но это поправимо, и все будет сделано в срок и качественно, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Все идет по графику. Но, объективности ради, я должен сказать, что из 12 стадионов, а они должны быть построены в 11 городах (в Москве два стадиона будут использованы), в одном месте есть двухмесячное отставание. Но это все поправимо и будет, уверен, сделано в срок и качественно", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Вот что хотелось бы особенно подчеркнуть, что меньше половины — это бюджетные расходы, больше половины — частные. При этом государственные средства, прежде всего, как и было во время подготовки к Олимпиаде в Сочи, они будут расходоваться и расходуются на подготовку инфраструктуры — дорог, подъездных путей, аэропортов, вокзалов", — заявил Путин.

Он отметил, что у России хороший и большой опыт успешного проведения крупных международных соревнований, в частности "Кубок конфедераций был проведен на самом высоком уровне".

"Я уверен, что все будет сделано качественно и в срок", — повторил президент.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.