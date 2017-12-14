Эксперт о самовыдвижении Путина: очень выгодное положение как кандидата

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он пойдет на выборы как самовыдвиженец, ставит его в очень выгодное положение как кандидата, который идет от простых граждан, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Действующий президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен идти на выборы главы государства в 2018 году самовыдвиженцем, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций, сообщает РИА Новости.

"Это будет самовыдвижение. Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, как бы они ни были организованы в стране — партии, общественные организации, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют. Я очень на это, разумеется, рассчитываю", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как он намерен идти на выборы.

© Sputnik. Евгений Биятов Путин поделился, какой видит Россию в будущем

"И вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан", — добавил он.

Отвечая на вопрос о возможных разногласиях в администрации по кандидатуре главы предвыборного штаба, Путин заявил, что разногласия и споры в администрации президента РФ есть всегда, но лишь до того момента, пока не будет принято единое решение.

"По поводу разногласий — они всегда есть. У нас такая, живая атмосфера. И споры есть, и несогласия, но до того момента, пока мы не приходим к какому-то единому решению", — сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то разногласия в администрации президента по поводу того, кто может возглавить его предвыборный штаб на выборах президента России.

Заявление Путина ставит его в очень выгодное положение как кандидата, который идет от простых граждан, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"На самом деле президент Путин давно намекал своими действиями, своей предвыборной активностью, что изберет именно эту модель выдвижения. Это дистанцирует его от различных политических сил и ставит в очень выгодное положение как кандидата, который идет от простых граждан, чьи интересы он, собственно, намерен защищать в будущем", — сказал Мухин РИА Новости.

