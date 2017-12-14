18:46 14 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Двенадцатая ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

Путин: русские и украинцы - один народ

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина (14)
18 0 0

Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию в 13-й раз.

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Русские и украинцы — один народ, заявил президент РФ Владимир Путин, РИА Новости.

"Наши исторические, духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в основе своей мы один народ", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

"Ясно также и другое, что по мере развития, по мере того, что Украина, будучи близка к западным границам России — она развивалась тоже соответствующим образом. Там много замечательного своеобразия: и в языке, и в культуре — во всем. И в России все это очень любят, считают это частью собственной культуры", — добавил президент.

Глава РФ уверен, что Россия и Украина пройдут через нынешние сложности из-за Крыма.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Темы:
Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина (14)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Боевики
    Скрытая угроза

    Эксперты считают Южную Осетию и Абхазию регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но угроза все-таки существует.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Государственная граница

    В 2017 году азербайджанские пограничники выявили 10 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами и одного секретного агента.

  • Москва
    Два дня Еревана

    Фотовыставка, джазовый концерт, деловая программа и еще множество различных мероприятий ждут москвичей в Дни Еревана 21 и 22 декабря.

  • Евро
    Упущенные миллионы

    По прогнозам министерства экономики, Латвия ежегодно могла получать 60 миллионов евро от программы выдачи видов на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции.

  • Игналинская АЭС в Литве, архивное фото
    Радиоактивный аукцион

    Генпрокуратура Литвы предполагает, что нынешний глава Игналинской АЭС причастен к незаконному аукциону по продаже радиоактивно загрязненных труб на 1,5 миллиона евро.

  • Аэропорт Кишинева
    На взлет!

    Открытие второй взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта Кишинева состоится 19 июля 2018 года, рассказали в компании Avia Invest.

  • Церемония принятия присяги в Душанбе
    Новые россияне

    В Душанбе первые кандидаты на получение российского паспорта приняли присягу, став полноправными гражданами Российской Федерации.

  • Пожилые узбеки
    Пересчитают всех

    В Узбекистане в 2020 году хотят провести всенародную перепись населения – в последний раз жителей республики переписывали в 1989 году.

  • Андрей Масалович, президент консорциума Инфорус, эксперт в области информационной безопасности
    Витрина НАТО

    НАТО заинтересована в развитии киберцентров в Эстонии, поскольку альянс хочет использовать республику как витрину своих технологий, считает эксперт.

  • Боевики
    Скрытая угроза

    Эксперты считают Южную Осетию и Абхазию регионами вблизи России, где террористическая опасность снижена до минимума, но угроза все-таки существует.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Государственная граница

    В 2017 году азербайджанские пограничники выявили 10 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами и одного секретного агента.

  • Москва
    Два дня Еревана

    Фотовыставка, джазовый концерт, деловая программа и еще множество различных мероприятий ждут москвичей в Дни Еревана 21 и 22 декабря.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Владимир Путин ответил на вопрос про Михаила Саакашвили
Владимир Путин ответил на вопрос об экс-главе Грузии Михаиле Саакашвили
Латская трагедия
Прерванный полет: Латская трагедия

Соцсети

Sputnikabkhazia