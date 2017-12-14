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Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

Путин заявил, что армии РФ на территории Донбасса нет

© Sputnik. Наталья Селиверстова
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Темы:
Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина (14)
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Большая ежегодняя пресс-конференция Владимира Путина началась в четверг в 12.00 в Москве.

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Армии РФ на территории Донбасса нет, там есть милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить военные акции против региона, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Темы:
Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина (14)



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