Соглашение о покупке Анкарой ЗРС C-400 может быть подписано на этой неделе

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Анкара может подписать с Москвой соглашение о закупке зенитных ракетных комплексов С-400 на этой неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушогллу, сообщает РИА Новости.

Поставленные из РФ в Турцию зенитные ракетные комплексы С-400 будут обслуживаться турецкими специалистами, для установки ЗРК возможно привлечение персонала из России, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг.

"Никаких проблем с С-400 нет. Достигнута договоренность по вопросу кредитования, остались детали. Специалисты от обеих сторон работают. Когда эта работа будет закончена, возможно, и на этой неделе, все будет подписано", — сказал Чавушоглу журналистам.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Турция в течение этой недели решит вопрос о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 из России. В свою очередь, Путин сказал, что он надеется, что кредитное соглашение в сфере ВТС с Турцией будет подписано в ближайшее время.