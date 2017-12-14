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Демонстрация каталонцев в поддержку К. Пучдемона в Брюсселе

Суд в Брюсселе закрыл дело об экстрадиции в Испанию экс-главы Каталонии

© Sputnik. Тьерри Монасс
Новости
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По словам экс-главы Каталонии, на данный момент он решил оставаться в Брюсселе, откуда намерен вести предвыборную кампанию.

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Суд первой инстанции Брюсселя в четверг официально объявил о прекращении дела об экстрадиции в Испанию экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Пучдемона Поля Бекара.

"Судебный рассмотрение прекращено", — сказал он журналистам.

Ранее в декабре прокуратура Брюсселя получила через европейское юридическое агентство Eurojust решение о снятии верховным судом Испании ордера на арест в отношении Пучдемона и четырех других бывших членов правительства Каталонии. Сам Пучдемон назвал решение испанского правосудия, "испугом стать посмешищем и проиграть".

Демонстрация каталонцев в поддержку К. Пучдемона в Брюсселе
© Sputnik. Тьерри Монасс
Около 45 тысяч каталонцев участвуют в демонстрациях в центре Брюсселя

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

В отношении двадцати каталонских политиков, причастных к провозглашению независимости, заведены уголовные дела. Четверо из них находятся под арестом. В отношении Пучдемона и еще четырех бывших членов правительства автономного сообщества, находящихся в Брюсселе, был выдан национальный ордер на арест.




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