О Трампе, Сирии и Украине: в Москве завершилась пресс-конференция Путина

Темами, которые интересовали прессу во второй части мероприятия, стали допинг, чемпионат мира по футболу, дети и пенсионеры. Не обошли вниманием и состоявшийся в начале недели визит российского лидера в Сирию на российскую авиабазу "Хмеймим".

СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Иностранные журналисты задали основную часть вопросов второго часа большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина: о якобы имевшемся вмешательстве в выборы в США, американском лидере Дональде Трампе, Украине. Об этих и других вопросах в обзоре РИА Новости. © Sputnik. Michael Klimentyev Тест: Кто он, мистер Путин?

Интересные ребята

Об Америке президент упомянул в контексте российского бюджета. Он отметил, что Москва не может позволить себе такие крупные военные расходы, как Вашингтон, однако средств, которые тратятся сегодня Россией на оборонные нужды, вполне достаточно. В этом контексте президент рассказал анекдот, в рамках тезиса о том, что "те, которые не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую". Сын бывшего офицера обменял во дворе у соседского мальчишки отцовский кортик на часы, начал Путин. "Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут", — сказал президент.

"Мы же не хотим с вами такого развития событий", — заключил президент.

Возвращаясь к американской теме, Путин сказал, что США фактически вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). "По факту они уже вышли (из РСМД — ред.). Вот они пытаются нас в чем-то обвинять и упрекнуть, а сами они что сделали — они поставили пусковые системы в Румынии", — сказал он.

Выход США из соглашений по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и ограничению стратегических наступательных вооружений приведет к сложностям в мировой безопасности и плохо скажется на сохранении международной стабильности, подчеркнул Путин.

Российский лидер не стал оценивать работу американского коллеги, отметив, что оценкой работы Трампа должен заниматься американский народ. Но заметны серьезные достижения, которые говорят об эффективности Трампа.

"Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике, это говорит о том, что они доверяют тому, что он делает в этой сфере", — отметил президент РФ.

Он добавил, что Трамп не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания, в том числе в отношении России, из-за ограничений внутри США. У двух стран много тем, по которым они могли бы объединиться и работать совместно, заявил Путин.

"Исхожу из того, что в интересах американского и российского народов мы все-таки нормализуем наши отношения и будем развиваться, преодолевать общие угрозы", — сказал он.

Работе Трампа в США пытаются придать нелегитимный характер, не понимая, что наносят этим ущерб своей стране, сказал Путин. Он назвал контакты России с представителями Трампа до выборов в Соединенных Штатах общемировой практикой, но полагает, что в США это принимает характер шпиономании.

© Sputnik. Максим Блинов Путин о работе RT и Sputnik: удивляюсь смелости и таланту сотрудников

"И для меня это даже странно, говорю вам совершенно откровенно, ведь это делается как будто без понимания того, что люди, которые это делают, наносят ущерб внутриполитическому состоянию страны, "обескровливают" возможности избранного главы государства. Это значит, что они относятся без уважения к избирателям, которые за него проголосовали", — подчеркнул Путин.

Комментируя действия американской стороны в отношении телеканала RT и агентства Spuntik, Путин заявил, что от заявлений Вашингтона об угрозе со стороны этих СМИ возникает вопрос о свободе распространения информации в США.

"Интересные вы ребята", — прокомментировал президент очередной вопрос.

Россия старается конструктивно работать со всеми странами по наиболее злободневным вопросам в области международной безопасности, не надувая губ и не обижаясь на непонятные решения некоторых сторон, заявил Путин.

"Ваши конгрессмены, сенаторы так хорошо выглядят, красивые у них костюмы, рубашки, они вроде умные люди. Они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном. И при этом в то же время подталкивают президента (США), чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и Ирана. Вы вообще нормальные люди?" — сказал он на пресс-конференции.

Как сказал президент, "это странно, согласитесь". "Это за уровнем здравого смысла", — сказал Путин.

Россия не признает ядерный статус КНДР, заявил он. Российский президент также отметил, что американские спецслужбы не знают реального расположения потенциальных целей для нанесения ударов по территории КНДР. При этом он заявил, что США уже необоснованно применяли ядерное оружие против Японии, сейчас такой необходимости в отношении КНДР нет.

Если США во внешней политике будут исходить из здравого смысла, это может стать залогом российско-американского сотрудничества, в том числе и по вопросу КНДР, готовность Вашингтона к прямым контактам с Пхеньяном — это очень хороший сигнал, сказал он.

Россия и Украина — один народ

Русские и украинцы — один народ, заявил Путин. Как отметил он, страны пройдут через нынешние сложности из-за Крыма. "Народ Крыма определился так, как он определился. Мы (с Украиной) пройдем через это, я уверен", — сказал Путин.

При этом позиция Киева делает низкой эффективность реализации минских соглашений. Украинские националистические батальоны устроят резню в Донбассе, как в боснийской Сребренице, если им не будут противостоять милицейские формирования, заявил Путин. Армии РФ на территории Донбасса нет, добавил он.

"Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса", — сказал Путин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

© Sputnik. Наталья Селиверстова Путин заявил, что армии РФ на территории Донбасса нет

Российский президент полагает, что Киев должен договариваться с Донбассом напрямую, так как конфликты подобного рода нигде в мире не решаются исключительно через посредников.

Действия бывшего главы грузинского государства, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украине Путин назвал плевком в лицо украинского и грузинского народов.

"Как вы это терпите до сих пор?" — сказал на пресс-конференции российский лидер.

По словам Путина, Саакашвили ранее был президентом грузинского независимого государства, "теперь носится там (на Украине) по площадям и кричит на весь мир: "Я украинец". "На Украине что, нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит, понимаете. Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается", — сказал он.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik. Владимир Путин ответил на вопрос про Михаила Саакашвили

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

С истребителями по сирийскому небу

Путин рассказал подробности своего визита на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Безопасность президента обеспечили истребители РФ. "Летчики, я посмотрел, как они не просто летели рядом, они при посадке ушли ниже нашего самолета. Сопла боевых машин разогреваются гораздо сильнее, чем двигатели гражданского самолета, и они по сути прикрывали наш самолет", — сказал президент.

"Необходимость такой поездки для меня была понятна давно. Вопрос заключался, будут ли созданы соответствующие условия, вопрос, когда мы закончим ликвидацию этих террористических бандформирований, и какая будет обстановка там", — сказал Путин.

"Вот эта обстановка возникла, и мы, в основном, покончили с бандформированиями, поэтому и было принято такое решение", — пояснил президент.

По мнению российского президента, Сирия самостоятельно не справится с проблемой беженцев, но эту проблему нужно решать.

"Я не побоюсь штампованных фраз. Все люди доброй воли во всем мире должны понимать, что если мы это вместе решать не будем, то это станет и их проблемой", — добавил он.

Россия готова помогать решать проблему беженцев из Сирии в рамках общих международных усилий, заявил Путин. "Сирия одна с этим не справится, и Россия одна с этим не справится, поэтому мы готовы принимать в этом участие, но только в качестве одной составляющей общих международных усилий", — сказал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Все участники процесса урегулирования в Сирии не должны использовать террористические группировки для достижения политических целей, добавил он.

Споры в спорте

Не осталась без внимания и спортивная проблематика.

© Sputnik. Наталья Селиверстова Путин: РФ поможет своим спортсменам отстаивать права в международных судах

Комментируя подготовку к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России, президент отметил, что есть отставание по строительству лишь одного из стадионов, но это поправимо, все будет сделано в срок и качественно.

В контексте допингового скандала Путин сказал, что считает странным, что экс-директору московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову удавалось возить допинг из США и Канады в РФ на протяжении нескольких лет.

"Что странно для меня, человека, который в специальных службах долгое время проработал: он ведь всю эту гадость таскал из Северной Америки — из США и Канады. Как его пропускали через таможню при таком жестком контроле? Он же годами все это делал. Конечно, возникают всякие мысли на этот счет", — сказал Путин.

Российский президент назвал ошибкой назначение Родченкова в систему российского спорта.

"Как так получилось, что такой вот субъект оказался во главе нашей антидопинговой структуры — ошибка, конечно, тех, кто это сделал. Я знаю, кто это сделал, но теперь уже чего об этом говорить", — сказал Путин.

© Sputnik. Григорий Сысоев Опубликованы выдержки из личных дневников информатора WADA Родченкова

Показания Родченкова легли в основу расследования комиссиями МОК возможных нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов на ОИ-2014 в Сочи. Исполком МОК ранее принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР), при этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом. Во вторник адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что его клиент "будет оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь".

Россия поможет своим спортсменам отстаивать права в международных судах, заявил президент. Он высказал надежду на выстраивание конструктивных отношений с WADA, и МОК.

"Мы спокойно будем с ними работать, устраняя те проблемы, которые у нас действительно есть", — сказал Путин.

Россия с уважением относится к международным спортивным и антидопинговым организациям и понимает, что они испытывают давление, заявил президент.

Женщины и в 55 рожают

Говоря об экономике, Путин заявил о правильности решения о принятии майских указов.

"Примерно 93-94% заявленных целей исполнены. Это касается, в том числе, и уровня заработных плат в бюджетной сфере. Уверен, в 2018 году, как и планировалось, все будет доведено до логического завершения. Эти целевые показатели будут достигнуты", — отметил Путин.

Майские указы — широкая программа развития социальных гарантий, которую Путин изложил сразу после вступления в должность главы государства, исполняя свои предвыборные обещания. Одиннадцать указов, подписанных 7 мая 2012 года, содержат параметры, на которые российская экономика должна выйти в течение текущего президентского срока Путина.

Окончательные решения относительно повышения пенсионного возраста в РФ пока не готовы, заявил Путин. Президент добавил, что те, кто выступают за повышение пенсионного возраста, аргументируют свою позицию тем, что планка возраста выхода на пенсию была обозначена в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была ниже, чем сегодня.

Сторонники повышения пенсионного возраста, по словам президента, говорят, что если повышать пенсионный возраст, то нужно повышать одинаково и для мужчин, и для женщин.

"Но у нас уже в 55 лет рожают, слава богу, дай им бог здоровья",- сказал Путин.

Возможное повышение пенсионного возраста в России не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, и при любом варианте решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию, заявил Путин.

Президент также заявил, что налоги до конца 2018 года расти не будут.