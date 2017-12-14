Шары и свечи: акция в память жертв Латской трагедии прошла в Сухуме

Над селом Лата Гулрыпшского района 14 декабря 1992 года грузинскими вооруженными силами был сбит вертолет ВВС России Ми-8, который выполнял гуманитарный рейс из осажденного города Ткуарчал.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ежегодная акция "Чтобы помнили", посвященная памяти жертв Латской трагедии состоялась на Мемориале Славы в Сухуме. Организовали акцию Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба совместно с Комитетом по молодежи и спорту администрации города Сухум.

© Sputnik. Бадри Есиава Тысячи людей в Гудауте почтили память жертв Латской трагедии

"14 декабря самая трагическая дата нашей современной истории. Мы проводим акцию чтобы наши молодые люди помнили, что погибли их ровесники. В небе над Латой были сожжены младенцы и еще неродившиеся дети. Страшно говорить об этой дате, мы вспоминаем об этом с замиранием сердца, с болью в душе и ране, которая не заживает", — сказала директор музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, Герой Абхазии Мзия Бейя.

Почтить память погибших в Латской трагедии пришло множество людей, молодежь отпустила в воздух белые шары по количеству погибших в вертолете, также было зажжено 85 свечей.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Акция памяти жертв Латской трагедии

14 декабря 1992 года во время грузино-абхазской войны над селом Лата Гулрипшского района был сбит российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате погибло 85 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.