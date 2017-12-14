Актриса, сыгравшая Сансу в "Игре престолов" о финале: мурашки по коже

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра Престолов", актриса Софи Тернер, поделилась впечатлениями от сценария финального сезона, сообщается на сайте The Hollywood Reporter.
"У меня мурашки бегут по коже, когда думаю об этом", — поделилась Софи.
Тернер отметила, что прогонять сценарий было одновременно и горько, и трогательно. На фразе "Конец "Игры Престолов", по ее словам, почти все расплакались. Правда, потом слезы сменились аплодисментами.
"Мы снимаем заключительные сцены. Это невероятно эмоционально и очень реально", — добавила актриса.
Актриса в начале декабря обрадовала фанатов тем, что последний сезон "Игры Престолов" покажут в 2019 году.