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Премьера фильма Нелюбовь режиссера Андрея Звягинцева

"Нелюбовь" Звягинцева вошла в шорт-лист премии "Оскар"

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
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Шорт-лист состоит из девяти картин, из которых выберут пять номинантов на премию. Вручение наград состоится 4 марта 2018 года (рано утром 5 марта по московскому времени).

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева вошел в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз организаторов премии.

Также в список вошли фильмы "Фантастическая женщина" (режиссер Себастьян Лелио, Чили), "На пределе" (Фатих Акин, Германия), "О теле и душе" (Ильдико Эньеди, Венгрия), "Фокстрот" (Самуэль Маоз, Израиль), "Оскорбление" (Зиад Дуэри, Ливан), "Фелисите" (Ален Гомис, Сенегал), "Рана" (Джон Тренгов, ЮАР) и "Квадрат" (Рубен Эстлунд, Швеция).

Ранее фильм был номинирован на премию "Золотой глобус". Вручение этой награды традиционно открывает сезон кинопремий в США и во многом очерчивает круг будущих претендентов на премию киноакадемии США "Оскар".

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри.

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