Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны, было также условлено о продолжении контактов.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили двусторонние отношения и ситуацию в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", — говорится в сообщении.

Со своей стороны, пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс сообщила, что лидеры государств "обсудили совместную работу по разрешению очень опасной ситуации в Северной Корее". Подробностей она не привела.

Кроме того, по ее словам, Трамп поблагодарил Путина за "признание крепких экономических показателей Америки" на ежегодной пресс-конференции.

В четверг на встрече с представителями СМИ российский лидер заявил, что при Трампе "мы объективно видим некоторые достаточно серьезные достижения, даже за тот небольшой период времени, который он работает". Это, по словам Путина, говорит о доверии инвесторов к американской экономике.