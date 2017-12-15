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ЦИК России сообщил, когда начнется президентская избирательная кампания

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
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В пятницу Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Сразу после официальной публикации в "Российской газете" постановления о назначении Советом Федерации выборов главы государства в 2018 году начнется президентская избирательная кампания, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Обязанность назначать выборы президента РФ возложена на Совет Федерации Конституцией.

"Для нас заявление о старте кампании это еще не совсем начало. Мы ждем момента официальной публикации решения о назначении выборов в "Российской газете"… Как опубликуют, так началась кампания", — сказал Шевченко.

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По закону на публикацию постановления о начале избирательной капании в "Российской газете" отводится пять дней.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О своем намерении баллотироваться на предстоящих выборах уже заявили действующий президент России Владимир Путин, журналистка и телеведущая Ксения Собчак, политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд. ЛДПР выдвинет своего кандидата в президенты на съезде 20 декабря. Как ожидается, им станет Владимир Жириновский.

Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.




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