Жительницу Сочи приговорили к 2 годам тюрьмы за ложное минирование

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Жительница Сочи, находясь в нетрезвом состоянии, совершила звонок в полицию о ложном минировании детской площадки, за ложное сообщение женщину приговорили к двум годам исправительной колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Обследовав указанную территорию, сотрудники полиции не обнаружили каких-либо предметов опасных для жизни и здоровья людей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативные сотрудники УВД совместно с сотрудниками службы УФСБ города Сочи в течение нескольких часов установили личность и местонахождение звонившей. Ею оказалась 48-летняя местная жительница. Женщину, находящуюся в нетрезвом состоянии, задержали и доставили в Отдел полиции, где она дала признательные показания", — говорится в сообщении ведомства.
Отделом дознания УВД по городу Сочи в отношении задержанной возбудили уголовное дело. Учитывая собранные дознанием доказательства, Адлерский районный суд признал женщину виновной и приговорил ее к двум годам исправительных работ, уточняет пресс-служба.