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Арестованный мужчина в наручниках

Жительницу Сочи приговорили к 2 годам тюрьмы за ложное минирование

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Новости
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Сообщение от женщины о том, что на одной из детских площадок, расположенной в Адлерском районе на улице Молокова, якобы находится пакет с содержимым, представляющим опасность, поступило в дежурную часть УВД по городу Сочи в пять утра.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Жительница Сочи, находясь в нетрезвом состоянии, совершила звонок в полицию о ложном минировании детской площадки, за ложное сообщение женщину приговорили к двум годам исправительной колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Обследовав указанную территорию, сотрудники полиции не обнаружили каких-либо предметов опасных для жизни и здоровья людей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативные сотрудники УВД совместно с сотрудниками службы УФСБ города Сочи в течение нескольких часов установили личность и местонахождение звонившей. Ею оказалась 48-летняя местная жительница. Женщину, находящуюся в нетрезвом состоянии, задержали и доставили в Отдел полиции, где она дала признательные показания", — говорится в сообщении ведомства.

Отделом дознания УВД по городу Сочи в отношении задержанной возбудили уголовное дело. Учитывая собранные дознанием доказательства, Адлерский районный суд признал женщину виновной и приговорил ее к двум годам исправительных работ, уточняет пресс-служба.

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