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Пресс-конференция Деда Мороза в Москве

Российский Дед Мороз сам отказался получать пенсию

© Sputnik. Кирилл Каллиников
Новости
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Дед Мороз сейчас путешествует по России, путешествие началось 1 ноября во Владивостоке и завершится 30 декабря в Москве.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Главный Дед Мороз России заявил, что не получает пенсию, потому сам от нее отказался, сообщает РИА Новости.

"Я отказался от пенсии, ко мне приходили из пенсионного фонда. Я считаю, что пенсия нужна тем, кто не может ухаживать за собой, а я могу", — сказал он на пресс-пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Дед Мороз
© Sputnik. Евгений Биятов
Ну, Дед Мороз, погоди: в ожидании праздника

Российский Дед Мороз сейчас путешествует по стране. В каждом городе он останавливается на два дня, чтобы посетить социальные учреждения, детские больницы, зайти к многодетным и малообеспеченным семьям, зажечь главные городские новогодние елки.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательные решения относительно повышения пенсионного возраста в РФ пока не готовы. При этом его возможное повышение, по мнению главы государства, не должно быть шоковым и не может приниматься кулуарно, а при любом варианте решение не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. Кроме того, он отметил, что Россия сможет выплачивать пенсии, даже если пенсионеров будет становиться все больше и больше.




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