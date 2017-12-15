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Судейский молоток на долларовых купюрах

Гражданка США обвиняется в попытке перевода ИГ* тысяч долларов в биткоинах

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В случае признания вины жительницы США, ей грозит максимальный приговор до 30 лет заключения за банковские махинации и по 20 лет за каждый из трех пунктов обвинительного заключения в связи с отмыванием денег.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Суд в США обвиняет гражданку страны в краже и отмывании более 85 тысяч долларов, переводе их в биткоины и попытке отправить их террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства юстиции.

Обвинительный акт в отношении Зубии Шахназ (Zoobia Shahnaz) был обнародован в федеральном суде штата Нью-Йорк в четверг. Она обвиняется в банковских махинациях, заговоре и отмывании денег. Согласно судебным документам, женщина обманным путем получила 85 тысяч долларов, перевела их в биткоины и другие криптовалюты и пыталась отправить их на счет ИГ. Впоследствии Шахназ хотела покинуть США и уехать в Сирию.

"Как предполагается, обвиняемая Зубия Шахназ была замешана в банковской мошеннической схеме, приобретении биткоинов и других криптовалют и отмывании денег за рубежом с намерением перевести тысячи долларов в кошелек террористов", — заявила прокурор Бриджит Роде (Bridget M. Rohde).

Как отметила прокурор, правоохранительные органы США смогли не дать женщине добиться своих "опасных и потенциально смертельных" целей.

В заявлении минюста сообщается, что на данный момент вина женщины не доказана. В случае признания вины Шахназ, ей грозит максимальный приговор до 30 лет заключения за банковские махинации и по 20 лет за каждый из трех пунктов обвинительного заключения в связи с отмыванием денег.

*Террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России и ряде других стран



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