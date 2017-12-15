ФСБ предотвратила теракты в Санкт-Петербурге

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Федеральная служба безопасности предотвратила в Санкт-Петербурге теракты, которые собирались устроить сторонники "Исламского государства"*, сообщает РИА Новости.
Спецслужбы пресекли деятельность "законспирированной ячейки" террористов. По их плану, 16 декабря смертник должен был подорваться "в одном из культовых учреждений".
Кроме того, в этом день боевики хотели взорвать самодельные бомбы в местах массового скопления людей.
У них изъяли взрывчатые вещества, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу.
Лабораторию по изготовлению бомб ликвидировали.
*Террористическая организация, запрещенная в России.