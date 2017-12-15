ФСБ предотвратила теракты в Санкт-Петербурге

15 декабря 2017 года исполняется 185 лет со дня рождения французского инженера-строителя, создателя всемирно известной башни в Париже, ставшей одним из символов столицы Франции. О том, как связан Сухумский маяк с Эйфелевой башней, построенной через 28 лет после сборки Сухумского маяка, читайте в материале Sputnik.

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