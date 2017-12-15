Переговоры о формировании правительства Германии могут начаться в январе

Выборы в бундестаг Германии прошли в конце сентября, по их итогам альянс ХДС/ХСС сформировал самую крупную фракцию в бундестаге и пытается договориться с другими партиями о создании коалиционного правительства ФРГ.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Предварительные переговоры о формировании нового правительства Германии планируется запустить в первых числах января, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца.

Вопрос о переговорах между альянсом Ангелы Меркель и СДПГ встал после того, как канцлер не сумела договориться о коалиции с двумя другими партиями. Если коалиционное правительство не будет создано, Германии грозят новые выборы.

"Исходим из того, что мы запустим в начале января зондирующие переговоры и быстро придем к результатам", — сказал Шульц. Он добавил, что на следующей неделе пройдет еще одна встреча представителей СДПГ и альянса Меркель ХДС/ХСС, на которой будет определена точная дата начала консультаций.