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Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы. Архивное фото

Лавров рассказал, при каком условии возможна отмена виз для граждан ЕС

© Sputnik. Владимир Сергеев
Новости
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Сергей Лавров обратил внимание на ощутимые подвижки в вопросе применения правил Шенгена.

СУХУМ, 15 дек — Sputnik. Необходимость в визах для граждан Евросоюза может отпасть только при условии взаимности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Лавров отметил позитивные сдвиги в применении шенгенских правил, выступая в ходе "правительственного часа" на заседании Совета Федерации РФ.

"В рамках этих правил есть достаточно широкий диапазон возможностей, вплоть до предоставления за несколько дней пятилетних многократных виз. Целый ряд стран ЕС, в том числе итальянцы, например, активно продвигают вот такой подход. И мы отвечаем, соответственно, взаимностью", — заявил Лавров.

Однако такая страна, как Россия, по его словам, не может раскрываться без взаимности.

"Но перейти полностью на безвизовый режим с теми, кто ограничивает въезд к себе визовыми требованиями, мы не можем, — подчеркнул глава МИД России. — Хотя с каждой стороной мы готовы соответствующие договоренности заключать — со странами ЕС, между прочим".

В ноябре РФ законодательно дополнила категорию "обыкновенная виза" новой разновидностью: обыкновенной визой на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в стране. Такая виза может быть только однократной и выдается на срок до четырех месяцев.

В апреле право на безвизовый въезд в Россию получили все категории неграждан Латвии и Эстонии, включая молодых неграждан, родившихся после 6 февраля 1992 года.




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