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МО РФ: коалиция все еще взаимодействует с остатками террористов в Сирии

© REUTERS/ Ammar Abdullah
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Около 750 боевиков сосредоточены в районе лагеря беженцев в сирийской провинции Эль-Хасека, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

СУХУМ, 16 дек — Sputnik. В условиях, когда международная коалиция заявляет о приверженности к уничтожению террористов, она продолжает вхаимодействие с остатками террористов на территории Сирии, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в САР, передает РИА Новости.

"Международная коалиция» продолжает взаимодействовать с остатками террористов на территории Сирии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что взаимодействие продолжается, несмотря на заявления американской стороны о безусловной приверженности к уничтожению террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим 11 декабря, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства" в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы: Хмеймим и Тартус




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