16:44 16 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Социальная сеть Фейсбук

Facebook признал, какой вред наносит соцсеть

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
Получить короткую ссылку
14 0 0

Исследователи Facebook предположили, что "чтение о других людях онлайн может привести к негативным социальным сравнениям".

СУХУМ, 16 дек — Sputnik. Вред человеку может принести просматривание новостей в соцсети, подтвердили исследователи Facebook, сообщается в блоге компании, передает РИА Новости.

В статье "Трудный вопрос: может ли время, проведенное в соцсети, причинить нам вред", исследователи Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке пришли к выводу, что пассивное пролистывание новостной ленты может быть неблагоприятным для психического здоровья людей.

"В общем, когда люди проводят много времени за пассивным поглощением информации… они впоследствии чувствуют себя хуже", — говорится в статье.

В качестве примера приводится эксперимент, который проводился среди студентов Мичиганского университета. Одних попросили в течение десяти минут читать новостную ленту, а других — размещать посты и переписываться с друзьями. Настроение студентов из первой группы к концу дня было хуже, чем у участников второй.

Кубик с изображением замка на компьютерной клавиатуре
© Fotolia/ Gajus
Жизнь и смерть в онлайне

Также сообщается о том, что у людей, которые "переходили по ссылкам в четыре раза больше, чем среднестатистический пользователь, или лайкали посты в два раза больше среднего", душевное состояние было хуже.

Тем не менее, компания призывает пользователей проводить в Facebook больше времени, например, общаться со старыми друзьями, болтать в небольших группах или обмениваться контентом напрямую с друзьями — по мнению исследователей, это может сделать пользователей счастливее.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Российская военная база в Цхинвале
    По современным стандартам

    В Южной Осетии построено новое общежитие для российских военных – оно рассчитано на 32 семьи и соответствует самым современным стандартам.

  • председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов
    Хорошо у вас!

    В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.

  • Серж Саргсян на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе
    Ухо востро

    Армении нужно держать ухо востро: чего Еревану ждать от НАТО рассказал политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.

  • АрселорМиттал Темиртау
    Суда не будет

    Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" отозвало иски к шахтерам и решило не привлекать участников забастовки к ответственности.

  • Прилавок с мясом. Архивное фото
    Накормить Россию

    Кыргызстан будет поставлять продукты питания в российские магазины – кыргызские овощи, мясо и напитки будут продаваться в 12 тысячах магазинов.

  • Замок на ноутбуке, архивное фото
    Вне зоны доступа

    Министерство информации Беларуси решило ограничить доступ к информационному сайту "Белорусский партизан".

  • Латвийская почта
    Не почтальон, а оккупант

    Центр госязыка Латвии начал проверку в связи с жалобой пользователя Twitter на то, что сотрудница почты отказалась говорить с ним по-латышски.

  • Пульт от телевизора, архивное фото
    Литовский эфир

    Сейм Литвы рассмотрит предложение об обязательном переводе на литовский теле- и радиопрограмм и фильмов, созданных на языках, не являющихся официальными в ЕС.

  • Демограф Ольга Гагауз
    Молдавский исход

    Как остановить миграцию, и какие меры необходимо предпринять правительству, чтобы приостановить массовый отток трудоспособного населения за рубеж.

  • Российская военная база в Цхинвале
    По современным стандартам

    В Южной Осетии построено новое общежитие для российских военных – оно рассчитано на 32 семьи и соответствует самым современным стандартам.

  • председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов
    Хорошо у вас!

    В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.

  • Серж Саргсян на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе
    Ухо востро

    Армении нужно держать ухо востро: чего Еревану ждать от НАТО рассказал политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор и переработка чая в Абхазии
Согретый солнцем: производство чая на Кутолской фабрике
Зеленый конструктор: как собирали главную елку Абхазии
Зеленый "конструктор": как собирали главную елку Абхазии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia