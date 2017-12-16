Facebook признал, какой вред наносит соцсеть

Исследователи Facebook предположили, что "чтение о других людях онлайн может привести к негативным социальным сравнениям".

СУХУМ, 16 дек — Sputnik. Вред человеку может принести просматривание новостей в соцсети, подтвердили исследователи Facebook, сообщается в блоге компании, передает РИА Новости.

В статье "Трудный вопрос: может ли время, проведенное в соцсети, причинить нам вред", исследователи Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке пришли к выводу, что пассивное пролистывание новостной ленты может быть неблагоприятным для психического здоровья людей.

"В общем, когда люди проводят много времени за пассивным поглощением информации… они впоследствии чувствуют себя хуже", — говорится в статье.

В качестве примера приводится эксперимент, который проводился среди студентов Мичиганского университета. Одних попросили в течение десяти минут читать новостную ленту, а других — размещать посты и переписываться с друзьями. Настроение студентов из первой группы к концу дня было хуже, чем у участников второй.

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Также сообщается о том, что у людей, которые "переходили по ссылкам в четыре раза больше, чем среднестатистический пользователь, или лайкали посты в два раза больше среднего", душевное состояние было хуже.

Тем не менее, компания призывает пользователей проводить в Facebook больше времени, например, общаться со старыми друзьями, болтать в небольших группах или обмениваться контентом напрямую с друзьями — по мнению исследователей, это может сделать пользователей счастливее.