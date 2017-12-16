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Счастливчик: кот провел 40 минут в работающей стиральной машине

© Фото: Depositphotos / mihakonceptcorn
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Кот по кличке Зеро из Осло притаился в барабане стиральной машины и чуть не поплатился за это жизнью.

СУХУМ, 16 дек — Sputnik. В Норвегии кот выжил после сорокаминутного цикла стирки при температуре 30  градусов в режиме для шерсти, сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежский сайт NRK.

Кот незаметно пробрался в барабан, когда отец семейства открыл стиральную машину, чтобы вытащить из нее часть одежды. По окончании стирки кота обнаружил 14-летний Йоаким.

​"Он промок насквозь. Он выглядел абсолютно скукоженным и более худым, чем обычно. Он с трудом ориентировался в пространстве, и его начало тошнить", — рассказывает мальчик.

​Кота отнесли в ветеринарную клинику, где ему поставили капельницу. Через два дня его вернули в семью. "Это были нервные дни. Только когда ветеринары сказали, что с ним все будет в порядке, мы смогли расслабиться", — рассказывает мама Йоакима Аннет.

По словам ветеринара Вибеке Рутвельт, такого случая в ее практике еще не было. Тем не менее, она считает, что такое происходит часто, просто не о каждом подобном эпизоде становится известно.

Сейчас Зеро такой же живой и игривый, как раньше.

"Теперь он пахнет мылом. Коты совсем не любят воду. Не думаю, что после такого Зеро она стала больше нравиться", — отметил Йоаким.

То, что с котом не произошло ничего страшного, он называет дополнительным подарком на Рождество. Подросток призвал других людей быть более внимательным к своим питомцам, а его семья теперь постоянно проверяет барабан перед стиркой.




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    Хорошо у вас!

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