16:44 16 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Автодорожная арка Крымского моста поднята на опоры

Голосование подходит к концу: в сети выбирают название моста в Крым

© Sputnik. Алексей Павлишак
Новости
Получить короткую ссылку
39 0 0

В голосовании участвуют пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения.

СУХУМ, 16 дек — Sputnik. Голосование на сайте "назовимост.рф" по выбору названия строящегося моста через Керченский пролив завершится в субботу ночью, с большим отрывом лидирует вариант Крымский мост, сообщают организаторы, передает РИА Новости.

На специальном сайте "назовимост.рф" 16 ноября открылось онлайн-голосование по выбору названия строящегося моста. На голосование вынесено пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Кроме того, предусмотрена графа «свой вариант». Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться собственным оригинальным названием.

На мосту в Крым закончили установку автодорожных опор
Инфоцентр "Крымский мост"
На мосту в Крым закончили установку автодорожных опор

Официальное название моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

«Голосование продлилось месяц. Суббота, 16 декабря, — последний день, когда можно повлиять на итоги. В 12 часов ночи голосование будет закрыто, и организаторы приступят к подведению итогов», — сообщили РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост".

Пока с уверенным отрывом лидирует название Крымский мост, на втором месте — Керченский мост, третьем — Мост Воссоединения.

Среди предложенных пользователями новых вариантов: Российский Мост, Мост Свободы, Вежливый, Владимирский, Дорога домой, Наш Мост, Мост Единства, Мост Надежды, Мост Независимости, Родина, Большой Крымский мост, Мост Мирный и другие.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Российская военная база в Цхинвале
    По современным стандартам

    В Южной Осетии построено новое общежитие для российских военных – оно рассчитано на 32 семьи и соответствует самым современным стандартам.

  • председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов
    Хорошо у вас!

    В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.

  • Серж Саргсян на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе
    Ухо востро

    Армении нужно держать ухо востро: чего Еревану ждать от НАТО рассказал политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.

  • АрселорМиттал Темиртау
    Суда не будет

    Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" отозвало иски к шахтерам и решило не привлекать участников забастовки к ответственности.

  • Прилавок с мясом. Архивное фото
    Накормить Россию

    Кыргызстан будет поставлять продукты питания в российские магазины – кыргызские овощи, мясо и напитки будут продаваться в 12 тысячах магазинов.

  • Замок на ноутбуке, архивное фото
    Вне зоны доступа

    Министерство информации Беларуси решило ограничить доступ к информационному сайту "Белорусский партизан".

  • Латвийская почта
    Не почтальон, а оккупант

    Центр госязыка Латвии начал проверку в связи с жалобой пользователя Twitter на то, что сотрудница почты отказалась говорить с ним по-латышски.

  • Пульт от телевизора, архивное фото
    Литовский эфир

    Сейм Литвы рассмотрит предложение об обязательном переводе на литовский теле- и радиопрограмм и фильмов, созданных на языках, не являющихся официальными в ЕС.

  • Демограф Ольга Гагауз
    Молдавский исход

    Как остановить миграцию, и какие меры необходимо предпринять правительству, чтобы приостановить массовый отток трудоспособного населения за рубеж.

  • Российская военная база в Цхинвале
    По современным стандартам

    В Южной Осетии построено новое общежитие для российских военных – оно рассчитано на 32 семьи и соответствует самым современным стандартам.

  • председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов
    Хорошо у вас!

    В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.

  • Серж Саргсян на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе
    Ухо востро

    Армении нужно держать ухо востро: чего Еревану ждать от НАТО рассказал политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор и переработка чая в Абхазии
Согретый солнцем: производство чая на Кутолской фабрике
Зеленый конструктор: как собирали главную елку Абхазии
Зеленый "конструктор": как собирали главную елку Абхазии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia