Голосование подходит к концу: в сети выбирают название моста в Крым

В голосовании участвуют пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения.

СУХУМ, 16 дек — Sputnik. Голосование на сайте "назовимост.рф" по выбору названия строящегося моста через Керченский пролив завершится в субботу ночью, с большим отрывом лидирует вариант Крымский мост, сообщают организаторы, передает РИА Новости.

На специальном сайте "назовимост.рф" 16 ноября открылось онлайн-голосование по выбору названия строящегося моста. На голосование вынесено пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Кроме того, предусмотрена графа «свой вариант». Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться собственным оригинальным названием.

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Официальное название моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

«Голосование продлилось месяц. Суббота, 16 декабря, — последний день, когда можно повлиять на итоги. В 12 часов ночи голосование будет закрыто, и организаторы приступят к подведению итогов», — сообщили РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост".

Пока с уверенным отрывом лидирует название Крымский мост, на втором месте — Керченский мост, третьем — Мост Воссоединения.

Среди предложенных пользователями новых вариантов: Российский Мост, Мост Свободы, Вежливый, Владимирский, Дорога домой, Наш Мост, Мост Единства, Мост Надежды, Мост Независимости, Родина, Большой Крымский мост, Мост Мирный и другие.