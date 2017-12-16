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Александр Грушко

Постпред РФ при НАТО: альянс не готов "разморозить" отношения с Россией

© Sputnik. Григорий Сысоев
Новости
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Между РФ и Североатлантическим альянсом много военно-технических вопросов, но НАТО не готова системно подойти к их решению, считате постпред РФ при НАТО.

СУХУМ, 16 дек — Sputnik. Ощутимых изменений в отношениях между Россией и НАТО не наблюдается, сказал постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, передает Sputnik Молдова.

"Сколько бы нам ни говорили, будто принимаемые меры на восточном "фланге" — не провокация, а "оборонительная соразмерная реакция на изменения в сфере безопасности", видим, что силы альянса появились там, где их никогда не было и не должно было быть в таких масштабах, — заявил Грушко в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что "никаких объективных причин для такого рода усилений не существует".

НАТО
ARMEND NIMANI / AFP
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При этом, как сообщил постпред России при НАТО, по-прежнему заморожено все практическое сотрудничество, в том числе многочисленные проекты Совета Россия — НАТО (СРН) в Афганистане, по борьбе с терроризмом.

"Позитивная повестка дня, которая была наработана с немалым трудом в предшествующие годы, не существует на сегодняшний день", — подвел итог Грушко.

Представитель РФ в Североатлантическом альянса подтвердил, что существует огромное количество военно-технических вопросов, которое требует прямого вовлечения специалистов, экспертов, однако НАТО не готова системно подойти к их решению.

"Мы исходим из того, что диалог важен, но он должен давать конкретные результаты. Мы не видим признаков того, что НАТО готова отказаться от решения о заморозке сотрудничества с Россией, — отметил Грушко. — Политические заявления о деэскалации не отражают реальную заинтересованность НАТО двинуться по этому пути".




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    Хорошо у вас!

    В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.

  • Серж Саргсян на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе
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