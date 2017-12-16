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Полиция у метро в Санкт-Петербурге

Вторую станцию метро за день закрыли из-за бесхозного предмета в Петербурге

© Sputnik. Анатолий Медведь
Новости
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Днем в субботу 16 декабря после проверки открыли станцию метро "Академическая" в Петербурге, вход к которой ограничили из-за бесхозного предмета.

СУХУМ, 16 дек —Sputnik. Пассажирам перекрыли доступ к станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге, причиной стал бесхозный предмет, сообщает Петербургский метрополитен, передает РИА Новости.

"19.43 станция "Спасская" и переходы закрыта. На платформе обнаружен бесхозный предмет", — говорится в сообщении.

Ранее станцию метро "Академическая" в Санкт-Петербурге, которую закрывали для пассажиров, открыли после проверки.

Станцию закрыли на вход и выход в 16.16 мск из-за обнаруженной в вестибюле бесхозной коробки.

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"В 17.14 станция "Академическая" открыта. Взрывоопасных предметов не обнаружено", — говорится в сообщении Петербургского метрополитена.

13-14 декабря Федеральная служба безопасности России предотвратила в Санкт-Петербурге теракты, которые собирались устроить сторонники "Исламского государства".

Спецслужбы пресекли деятельность "законспирированной ячейки" террористов. По их плану, 16 декабря смертник должен был подорваться "в одном из культовых учреждений".

Кроме того, в этом день боевики хотели взорвать самодельные бомбы в местах массового скопления людей.

У них изъяли взрывчатые вещества, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу. Лабораторию по изготовлению бомб ликвидировали.

 




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    Хорошо у вас!

    В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.

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