Вторую станцию метро за день закрыли из-за бесхозного предмета в Петербурге

СУХУМ, 16 дек —Sputnik. Пассажирам перекрыли доступ к станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге, причиной стал бесхозный предмет, сообщает Петербургский метрополитен, передает РИА Новости.
"19.43 станция "Спасская" и переходы закрыта. На платформе обнаружен бесхозный предмет", — говорится в сообщении.
Ранее станцию метро "Академическая" в Санкт-Петербурге, которую закрывали для пассажиров, открыли после проверки.
Станцию закрыли на вход и выход в 16.16 мск из-за обнаруженной в вестибюле бесхозной коробки.
"В 17.14 станция "Академическая" открыта. Взрывоопасных предметов не обнаружено", — говорится в сообщении Петербургского метрополитена.
13-14 декабря Федеральная служба безопасности России предотвратила в Санкт-Петербурге теракты, которые собирались устроить сторонники "Исламского государства".
Спецслужбы пресекли деятельность "законспирированной ячейки" террористов. По их плану, 16 декабря смертник должен был подорваться "в одном из культовых учреждений".
Кроме того, в этом день боевики хотели взорвать самодельные бомбы в местах массового скопления людей.
У них изъяли взрывчатые вещества, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу. Лабораторию по изготовлению бомб ликвидировали.