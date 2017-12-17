Вокруг света за 42 дня: яхтсмен из Франции установил рекорд

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Франсуа Габар один совершил кругосветное путешествие за 42 дня и 16 часов и установил мировой рекорд, передает Р-Спорт со ссылкой на АП.
Габар более чем на шесть дней превзошел достижение своего соотечественника Тома Ковиля, установленное в декабре 2016 года (49 дней и 3 часа).
Организаторы, следившие за перемещением Габара с помощью спутника, сообщили, что 34-летний француз на тримаране "Масиф" в воскресенье достиг финишной черты у острова Уэссан, расположенного у побережья Бретани.
Болельщики ожидали Габара в соседнем Бресте, откуда он отправился 4 ноября.