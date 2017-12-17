Вокруг света за 42 дня: яхтсмен из Франции установил рекорд

Предыдущий рекорд был установлен Тома Ковиля из Франции в декабре 2016 года, его путешествие длилось 49 дней и 3 часа.

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Франсуа Габар один совершил кругосветное путешествие за 42 дня и 16 часов и установил мировой рекорд, передает Р-Спорт со ссылкой на АП.

Габар более чем на шесть дней превзошел достижение своего соотечественника Тома Ковиля, установленное в декабре 2016 года (49 дней и 3 часа).

© AFP/ Damien MEYER Французский шкипер Франсуа Габарт после окончания своего одиночного кругосветного путешествия, 17 декабря 2017 года в Бресте, западная Франция

Организаторы, следившие за перемещением Габара с помощью спутника, сообщили, что 34-летний француз на тримаране "Масиф" в воскресенье достиг финишной черты у острова Уэссан, расположенного у побережья Бретани.

Болельщики ожидали Габара в соседнем Бресте, откуда он отправился 4 ноября.