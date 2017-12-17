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Фигуры в виде талисманов зимних Олимпийских игр 2018 года

Россиянам запретили использование нацсимволики на форме во время ОИ

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
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Рабочая группа из России присутствовала в Лозанне, когда проходило обсуждение технических вопросов по допуску российской команды на Олимпиаду в Корее.

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Экипировка сборной России на ОИ-2018 года не должна содержать национальную символику, гласят требования Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает "Р-Спорт".

Исполком МОК 5 декабря объявил о возможности допуска к Играм-2018 только "чистых" российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе "Спортсмены-олимпийцы из России" (OAR). Решение о допуске будет принимать специальная комиссия. Ранее рабочая группа с российской стороны отправилась в Лозанну, где проходит обсуждение технических вопросов по допуску российской команды на Олимпиаду в Корее.

Согласно документу, принципы для изготовления экипировки следующие:

Флаг России и флаг Олимпиады
© REUTERS/ ISSEI KATO
Под олимпийским флагом: российские спортсмены будут участвовать в ОИ-2018

— не допускается использование любых символов для национальной идентификации

— герб страны, эмблема Национального олимпийского комитета (Олимпийского комитета России) должны быть заменены олимпийскими кольцами;

— "RUS" меняется на "OAR";

— "Russia" меняется на "Olympic Athlete from Russia";

— размер шрифта для слов "Olympic Athlete from" должен быть эквивалентен слову "Russia"

— товарный знак "Team Russia" не должен использоваться на экипировке, аксессуарах и оборудовани

— шрифт должен быть на английском языке и как можно более универсальным;

— разрешены один или два цвета национального флага, но требуется предварительное одобрение МОК, а отдельные части не должны складываться в национальный флаг;

— все настоящие принципы применяются к спортсменам, тренерам и официальным лицам;

— все пересмотренные образцы экипировки и образцы продукции нуждаются в одобрении МОК.




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