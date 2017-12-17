Активисты, поддерживающие Саакашвили, взяли штурмом Октябрьский дворец в Киеве

В момент штурма раздались три сильных хлопка, как от разрыва взрывпакета, также пострадали некоторые протестующие.

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Сломав входную дверь, сторонники Михаила Саакашвили вошли в здание Октябрьского дворца в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

Активисты сломали входную дверь и, преодолев сопротивление нацгвардии, которая забаррикадировалась внутри, проникли в здание. Против активистов правоохранители применили огнетушители. Активисты вывели из дворца несколько нацгвардейцев, белых от порошка огнетушителей.

В ходе штурма также раздались три сильных хлопка, как от разрыва взрывпакета. Пострадали также некоторые протестующие, в которых попал порошок от огнетушителей, медики оказывают им помощь.