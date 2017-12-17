Информацию РФ о готовившихся терактах в Петербурге передало ЦРУ

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Информация, которую ЦРУ предоставило России, помогла обнаружить, розыскать и задержать преступников, готовивших серию терактов в Петербурге, сказал Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе российской стороны, отметили в пресс-службе, передает РИА Новости. © Sputnik. Андрей Стенин ФСБ предотвратила теракты в Санкт-Петербурге

"Президент РФ поблагодарил своего американского коллегу за переданную Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга, а также в других людных местах города", — отметили в пресс-службе.

Путин попросил Трампа передать слова благодарности директору ЦРУ и оперативным сотрудникам американской разведки, которые получили эту информацию.

Президент РФ заверил американского лидера, что "российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, безусловно и незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам", подчеркнули в пресс-службе.