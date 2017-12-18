Президентская избирательная кампания 2018 года стартовала в России

Кандидаты от партий и самовыдвиженцы уже в понедельник могут начать процедуру официального выдвижения на съездах или собраниях инициативных групп и подавать необходимые документы в ЦИК.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Президентская избирательная кампания официально началась в России, соответствующее постановление Совета Федерации было опубликовано в "Российской газете", сообщает РИА Новости. © Sputnik. Сергей Гунеев Эксперт о самовыдвижении Путина: очень выгодное положение как кандидата

Центризбирком 18 декабря утвердит план предстоящей кампании. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, желание участвовать в выборах изъявили уже 23 человека, в том числе действующий президент Владимир Путин.

С понедельника в комиссию начнут поступать деньги из бюджета на организацию и проведение 18 марта выборов президента. Запланированные расходы на подготовку и проведение кампании в 2018 году — 14,807 миллиарда рублей.

По словам Памфиловой, избирательная система России, включающая 880 тысяч членов избиркомов разного уровня, полностью готова к выборам. "Мы занимаемся серьезным обучением, чтобы провести кампанию так, чтобы никому из нас не было стыдно, чтобы мы гордились этой кампанией", — заявила она.

Глава ЦИК добавила, что за прошедшие с предыдущих президентских выборов шесть лет максимально либерализировано законодательство о выборах главы государства, снят ряд барьеров, расширены возможности наблюдателей.