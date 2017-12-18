Депутат Рады о Саакашвили: экстрадировать куда угодно

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после воскресного вече попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт, в результате столкновения с силовиками пострадали около 60 нацгвардейцев.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз считает, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нужно экстрадировать из Украины, сообщает РИА Новости. © AFP/ GENYA SAVILOV Активисты, поддерживающие Саакашвили, взяли штурмом Октябрьский дворец в Киеве

Сторонники Саакашвили после воскресного митинга в Киеве попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками. Позже после призыва Саакашвили большинство митингующих покинули дворец и направились к зданию парламента. Они заявили, что произошедшее стало результатом провокации и что являются сторонниками мирного протеста. Полиция сообщила о возбуждении трех уголовных дел.

"Я за экстрадицию этого человека куда угодно, лишь бы подальше от Украины, ведь он уничтожает наше государство, презирает наше прошлое, нивелирует будущее. Штурмовать дворец культуры во время новогоднего представления для детей, издеваться и бить защитников и стражей порядка,… пересекать незаконным способом границу, лоббировать во время пребывания в исполнительной власти коррупционные законы для Одесской таможни… что еще сделает лицо, которое стремится, как наркоман к дозе, только к одному — к власти, убивая и разрушая все государственные институты… Ему нужен не импичмент — ему нужна власть в стране в десять раз больше той, с которой он позорно бежал", — цитирует пресс-служба БПП в понедельник слова Фриз.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

В минувший понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.