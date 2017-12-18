Сын Каддафи будет баллотироваться в президенты Ливии

Сын Каддафи Сейф аль-Ислам собирается объявить о своем намерении с экранов телевизоров в ближайшее время.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Сын экс-лидера Ливии Сейф аль-Ислам Каддафи в ближайшие дни объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Ливии, сообщил РИА Новости представитель семьи Каддафи аль-Хашими ас-Сул.

Ранее глава МИД Правительства нацсогласия Тахир Сияла во время визита в Россию заявил, что выборы президента Ливии могут пройти в середине 2018 года.

По словам представителя семьи, Сейф аль-Ислам пользуется поддержкой местных племен в вопросе выдвижения своей кандидатуры на грядущих президентских выборах.

"Сейф аль-Ислам в ближайшее время объявит о выдвижении кандидатуры на выборах в Ливии — это уже решенный вопрос, никаких дискуссий об этом не ведется. Он объявит об этом с экранов телевизоров и всем СМИ. В ближайшие несколько дней он определится с датой объявления", — заявил собеседник агентства.

Адвокат семьи Каддафи 17 октября сообщил, что Сейф аль-Ислам начал политическую деятельность на территории Ливии и стремится достичь согласия и политического урегулирования в стране.

Ливия переживает период кризиса и раскола государственной власти после свержения и убийства лидера Муаммара Каддафи в результате военного конфликта в 2011 году. Сейф аль-Ислам находится в розыске Международного уголовного суда — ордер был выдан еще в 2011 году.