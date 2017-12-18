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Глава правительства Каталонии К.Пучдемон выступил с заявлением

Пучдемон намерен вернуться в Испанию в случае победы на выборах в Каталонии

© Sputnik. Джорди Бойшареу
Новости
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Он также подтвердил, что не собирается просить политического убежища в Бельгии, заявив, что находится в этой стране, чтобы "защищать свои права".

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, объявленный Мадридом в розыск после референдума о независимости региона, намерен, в случае победы возглавляемой им коалиции "Вместе за Каталонию" на досрочных выборах в парламент автономного сообщества 21 декабря, вернуться в Испанию и занять пост председателя женералитета, сообщает РИА Новости.

"Думаю, и так должен думать любой демократ, что если я выиграю выборы, я смогу занять должность и остаться в Каталонии", — заявил Пучдемон в интервью каталонской радиостанции RAC1. Он также добавил, что в этом случае находящиеся в тюрьмах четыре политика, в том числе два бывших члена кабинета министров, будут освобождены. "То, что говорят выборы, нельзя не применять", — добавил бывший глава женералитета, который не признает своей отставки и находится в Брюсселе. Суд Испании выдал национальный орден на его арест. В случае если политик пересечет границу, он будет арестован.

Пучдемон признался, что до выборов или в день выборов возвращаться в Каталонию не собирается, а Рождество проведет в Бельгии, куда к нему приедет семья.

Политик заявил, что "никогда не сбегал" из Испании, а "защищает легитимность и преемственность институтов, которые представляет".

Отставку правительства Каталонии он назвал "незаконной". "Поскольку я ее не признаю и думаю, что институты выше людей, надо сказать Рахою (Мариано Рахой, премьер Испании – ред.), что его законные полномочия не стоят выше результатов голосования", — заявил Пучдемон. По его словам, вопрос в том, "узаконим ли мы или нет то, что Народная партия (правящая партия в Испании – ред.) и Монклоа (резиденция премьера в Мадриде – ред.) будут иметь законную силу, чтобы отстранять (политиков – ред.), когда захочет председатель правительства", — добавил он.

Демонстрация каталонцев в поддержку К. Пучдемона в Брюсселе
© Sputnik. Тьерри Монасс
Суд в Брюсселе закрыл дело об экстрадиции в Испанию экс-главы Каталонии

Бывший глава правительства Каталонии заявил, что независимость объявлена, хотя и признал, что как самостоятельное государство автономное сообщество не действует. Цель – "развернуть независимое государство", поскольку с "инструментами 155-й статьи (конституции Испании — ред.) мы уже попытались, но продвинуться невозможно". "Мы собирались сделать определенные вещи, но это было невозможно… Государственные структуры были подготовлены, но мы решили приостановить их развертывание… Мы не хотели подвергать опасности госслужащих в сложной ситуации", — пояснил он.

Экс-глава женералитета также повторил слова генерального секретаря "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры о том, что якобы "государство угрожало погибшими на улицах, если будет провозглашена независимость". Правительство неоднократно опровергало эти обвинения. Пучдемон, сообщив о факте таких угроз, доказательств не привел, равно как и имен тех, кто конкретно угрожал. Он также заявил, что за неделю до провозглашения независимости каталонским парламентом предлагал испанскому премьеру Мариано Рахою поговорить, но тот отказался.

Пучдемон возглавляет список коалиции "Вместе за Каталонию". Согласно прогнозам, по итогам выборов 21 декабря она может получить 27-28 мест в каталонском парламенте из 135.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономного сообщества, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. В отношении 20 каталонских политиков, причастных к провозглашению независимости, заведены уголовные дела. В отношении Пучдемона и еще четырех бывших членов правительства автономного сообщества, находящихся в Брюсселе, выдан национальный ордер на арест.




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