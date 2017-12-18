Скоростной поезд сошел с рельсов в США, есть пострадавшие

Скоростной поезд сошел с рельсов на мосту в штате Вашингтон, есть пострадавшие.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Несколько автомобилистов пострадали в американском штате Вашингтон при сходе с рельсов вагонов скоростного поезда компании Amtrak, сообщает РИА Новости со ссылкой на шерифа округа Пьерс.

Авария произошла на железнодорожном путепроводе, сошедшие с рельсов вагоны рухнули прямо на шоссе.

"Упавшие вагоны задели несколько автомобилей. Среди автомобилистов есть многочисленные пострадавшие, но нет жертв", — сообщил шериф в Twitter.

Amtrak также сообщает, что попавший в аварию поезд 501 впервые вышел на маршрут между Сиэтлом и Портлендом в понедельник утром.