У вас двойня: Курникова и Иглесиас стали родителями

Мальчик Николас и девочка Люси появились на свет в выходные в Майами.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями двойни, сообщает Р-Спорт со ссылкой на TMZ.

По данным источников издания, роды состоялись в выходные в Майами, мальчика назвали Николас, девочку — Люси. В материале говорится, что в последний год Курникова, которой в июне исполнилось 36 лет, не появлялась на публичных мероприятиях, а ее беременность держалась в секрете.

Отношения Иглесиаса и Курниковой начались в 2001 году. Информация о том, что они связали себя узами брака, периодически поступала в СМИ, но пара ее опровергала, утверждая, что свадьбы у них в планах не было.

Курникова — экс-первый номер мирового рейтинга в парном разряде, бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде. Россиянка выиграла 16 титулов в парах, в том числе дважды — Открытый чемпионат Австралии, в одиночном разряде доходила до полуфинала Уимблдона. С 2003 года Курникова не выступает на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).