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Здание ООН

Палестина запросила проведение сессии Генассамблеи ООН по Иерусалиму

© Sputnik. РИА Новости
Новости
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Заседание сессии состоится на этой неделе по формуле "Единство в пользу мира", когда Генассамблея может рекомендовать членам ООН принять коллективные меры для поддержания международного мира и безопасности.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Палестина официально запросила проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по статусу Иерусалима, сообщает РИА Новости.

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Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур и представители ряда арабских государств встретились с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком вскоре после того, как США заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции, призывающей отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Мы выразили желание провести встречу как можно скорее", — заявил Мансур журналистам по итогам краткой встречи. Речь идет об экстренной сессии по формуле "Единство в пользу мира", когда Генассамблея может рекомендовать членам ООН принять коллективные меры для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

На рассмотрение Генассамблеи ООН будет вынесен проект резолюции, который, по словам Мансура, "будет почти таким же, как заблокированный проект резолюции СБ". "Надеюсь, что документ получит поддержку подавляющего числа членов. Это будет означать, что Генассамблея, не опасаясь вето, заявит, что международное сообщество отказывается принять одностороннюю позицию Америки и нарушения международного права и резолюций СБ и ГА", — сказал Мансур.

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США в понедельник заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции, которая не признает изменение статуса Иерусалима и призывает отменить данное решение. Документ получил 14 голосов в поддержку. США как постоянный член СБ, воспользовались правом вето.

Председатель Генассамблеи, в свою очередь, заявил, что запрос группы арабских государств будет удовлетворен. "Сейчас изучаем календарь и решаем, как скоро можно провести встречу", — сказал Лайчак. О созыве встречи он также уведомит все страны-члены ГА. По словам Мансура, заседание состоится в среду вечером или четверг утром.

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