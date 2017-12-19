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Якутия. Оленья упряжка

Зима уже здесь: съемки "Игры престолов" предложили завершить в Якутии

© Sputnik. Игорь Михалев
Новости
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Соответствующее письмо направлено в адрес компании HBO с описанием природных условий Якутии, которые, по мнению Национальной вещательной компании "Саха", идеально подходят для финальных съемок сериала "Игра престолов".

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Национальная вещательная компания "Саха" (НВК "Саха") предложила продюсерам "Игры престолов" снять заключительный сезон сериала в условиях суровой зимы Якутии, сообщает РИА Новости на официальный сайт телекомпании.

Команда сериала Игра престолов на церемонии премии Эмми.
© AP Photo. Eric Jamison/Invision for the Television Academy
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"Игра престолов" — популярный американский сериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Ожидается, что выход восьмого сезона телесериала, который станет заключительным, состоится в 2019 году. Ранее эпизоды сериала, где действия происходили в зимних условиях, снимали в исландском национальном парке Ватнайекюдль.

"НВК "Саха" предлагает вам снять восьмой сезон сериала "Игра престолов" в Якутии (Россия). Регион является одним из самым холодных мест на Земле: температура здесь достигает минус 50 градусов по Цельсию, иногда — до минус 68 градусов. Нигде нет места, более подходящего для показа настоящей зимы и холода в Вестеросе, чем Якутия", — говорится в письме.

В нем отмечается, что в Якутии много красивых озер, гор, рек. Кроме того, здесь есть тундра и тайга, Восточно-Сибирское море и море Лаптевых, а также другие удивительные места: входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Ленские столбы, Верхоянский хребет, Оймякон (так называемый полюс холода), Новосибирские острова.

НВК "Саха" обещает оказать содействие и поддержку в съемках сериала и отмечает, что на телеканале HBO подтвердили получение письма, однако ответа пока не последовало.

"Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Заключительный эпизод седьмого сезона "Игры престолов", вышедшего в конце августа, собрал рекордные для сериала 16,5 миллиона просмотров.




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