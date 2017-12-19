Крым намерен отложить старт эксперимента по курортному сбору на 2019 год

Оформление курортного сбора может вызвать недовольство у представителей туристической отрасли, поэтому в комитете крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму хотят отработать все механизмы и уйти от проблемных моментов, чтобы старт эксперимента прошел гладко.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Старт эксперимента по взиманию курортного сбора в Крыму, возможно, будет перенесен на 2019 год, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Ранее депутаты Госсовета Крыма приняли на сессии местный закон "О введении курортного сбора", согласно которому эксперимент начнется с 1 мая 2018 года, а сумма сбора с мая по сентябрь составит 10 рублей за сутки, в остальное время — 0 рублей. При этом крымские эксперты и общественники предлагали перенести введение курортного сбора на 2019 год. По их мнению, инфраструктура полуострова пока не готова к эксперименту, лучше дождаться, пока будет открыт мост через Керченский пролив. Кроме того, по их мнению, туристы и представители индустрии пока не понимают, как будет выглядеть процедура взимания сбора.

"Мы сейчас проводим работу и, скорее всего, будем вносить изменения (в региональный закон — ред.) уже в следующем году по отсрочке начала курортного сбора на год", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Крыму необходимо время, чтобы подготовить объекты размещения к эксперименту.

"Сумма сбора небольшая, но обработка информации в отелях может вызвать дополнительные трудности и создать очереди. Негативно может повлиять не столько сам курортный сбор, сколько его оформление, поэтому мы хотим отработать все механизмы и уйти от проблемных моментов, чтобы старт эксперимента прошел гладко и не вызывал недоумения у представителей туристической отрасли", — подчеркнул Черняк.

Кроме того, по его словам, полученный временной задел позволит вывести из тени объекты размещения республики и поставить в равные условия всех участников эксперимента.