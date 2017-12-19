19:12 19 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Регионы России. Крым

Крым намерен отложить старт эксперимента по курортному сбору на 2019 год

© Sputnik. Алексей Павлишак
Новости
Получить короткую ссылку
18 0 0

Оформление курортного сбора может вызвать недовольство у представителей туристической отрасли, поэтому в комитете крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму хотят отработать все механизмы и уйти от проблемных моментов, чтобы старт эксперимента прошел гладко.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Старт эксперимента по взиманию курортного сбора в Крыму, возможно, будет перенесен на 2019 год, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Человек держит кошелёк с деньгами
© Fotolia/ Gourmetphotography
Жигун: курортный сбор можно направить на улучшение имиджа Абхазии

Ранее депутаты Госсовета Крыма приняли на сессии местный закон "О введении курортного сбора", согласно которому эксперимент начнется с 1 мая 2018 года, а сумма сбора с мая по сентябрь составит 10 рублей за сутки, в остальное время — 0 рублей. При этом крымские эксперты и общественники предлагали перенести введение курортного сбора на 2019 год. По их мнению, инфраструктура полуострова пока не готова к эксперименту, лучше дождаться, пока будет открыт мост через Керченский пролив. Кроме того, по их мнению, туристы и представители индустрии пока не понимают, как будет выглядеть процедура взимания сбора.

"Мы сейчас проводим работу и, скорее всего, будем вносить изменения (в региональный закон — ред.) уже в следующем году по отсрочке начала курортного сбора на год", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Крыму необходимо время, чтобы подготовить объекты размещения к эксперименту.

"Сумма сбора небольшая, но обработка информации в отелях может вызвать дополнительные трудности и создать очереди. Негативно может повлиять не столько сам курортный сбор, сколько его оформление, поэтому мы хотим отработать все механизмы и уйти от проблемных моментов, чтобы старт эксперимента прошел гладко и не вызывал недоумения у представителей туристической отрасли", — подчеркнул Черняк.

Кроме того, по его словам, полученный временной задел позволит вывести из тени объекты размещения республики и поставить в равные условия всех участников эксперимента.

По теме

Курортный сбор появится в городах-курортах Кубани
Ахба: курортный сбор в России не увеличит турпоток в Абхазию



Главные темы

Орбита Sputnik

  • АЛЕКСАНДР КОКОРИН С ПИСТОЛЕТОМ
    Ты чего стрелял?

    МВД Северной Осетии начало проверку по факту стрельбы на свадьбе во Владикавказе, в том числе футболистом Кокориным, кадры которой были выложены в Instagram.

  • Сотрудники Гянджинской таможни обнаружили крупную партию пиротехнических средств
    Взрывоопасная контрабанда

    Перед Новым годом вырос поток нелегально ввозимой в Азербайджан пиротехники, и таможенники находят ее в самых неожиданных местах.

  • Здание Министерства обороны РА
    Вам посылка!

    Армения и Россия поставят недостающую точку в договоре о военной почте – эксперты Минобороны РФ едут в республику для обсуждения протокола к соглашению.

  • Здание Всемирного банка
    Борец с бедностью

    Имя казахстанки Алмы Уразалиновой, много лет занимавшейся проблемами борьбы с бедностью, присвоено конференц-залу в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне.

  • Архивное фото директора Института ЕАЭС Владимира Лепехина
    Усидеть на трех стульях

    Кыргызстану надо работать с ЕАЭС, а не "сидеть на трех стульях": политолог рассказал об особенностях интеграционных процессов в организации.

  • Юрий Павловец с адвокатом
    Никакого экстремизма!

    Обвиняемый по делу о разжигании национальной вражды автор Regnum Юрий Павловец считает, что в его публицистике нет признаков экстремизма.

  • Евро, архивное фото
    С латвийской пропиской

    Что побуждает украинцев вести бизнес в странах Балтии, сколько стоит это удовольствие, и что делать Киеву, чтобы остановить бегство фирм за границу.

  • Михаил Смолин политолог, кандидат исторических наук
    Потерянные для страны

    Литовская молодежь в поисках работы уезжает в Германию, Францию и Великобританию. Почему Литва уже не сможет вернуть своих граждан из Западной Европы?

  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Молдовы И. Додоном
    Детальная дискуссия

    Стали известны подробности встречи Путина и Додона: президент Молдовы рассчитывает на детальную дискуссию в ситуации с отзывом посла из Москвы.

  • Автотрасса, архивное фото
    Плата за воздух

    Таджикистан ввел экологический платеж для машин из Кыргызстана - плата за каждый автомобиль составляет от 500 до 2500 сомов (420-2000 тысяч рублей).

  • Военнослужащий Узбекистана
    Показательные выступления

    Министерство обороны Узбекистана организует показательные выступления 20 декабря у стадиона "Бунёдкор": военные представят вооружение и технику.

  • Трубы для Северного потока
    Уже не возражаем!

    Страны Балтии снимают свои прежние возражения против прокладки газопровода "Северный поток-2", оговаривая лишь его соответствие законам ЕС.

  • АЛЕКСАНДР КОКОРИН С ПИСТОЛЕТОМ
    Ты чего стрелял?

    МВД Северной Осетии начало проверку по факту стрельбы на свадьбе во Владикавказе, в том числе футболистом Кокориным, кадры которой были выложены в Instagram.

  • Сотрудники Гянджинской таможни обнаружили крупную партию пиротехнических средств
    Взрывоопасная контрабанда

    Перед Новым годом вырос поток нелегально ввозимой в Азербайджан пиротехники, и таможенники находят ее в самых неожиданных местах.

  • Здание Министерства обороны РА
    Вам посылка!

    Армения и Россия поставят недостающую точку в договоре о военной почте – эксперты Минобороны РФ едут в республику для обсуждения протокола к соглашению.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Отчетный концерт ансамбля Кавказ
Танцует "Кавказ"
Миллиард на дело: Симон Агрба рассказал об инвестпроектах в 2017 году
Миллиард на дело: Симон Агрба рассказал об инвестпроектах в 2017 году
Тест: какой вы герой Звездных войн?
Тест: кто ты из героев "Звездных войн"?

Соцсети

Sputnikabkhazia