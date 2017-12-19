"Союз МС-07" с экипажем пристыковался к МКС

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Пилотируемый корабль "Союз МС-07" с новым экипажем пристыковался к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос".

Астронавт японского космического агентства JAXA Норишиге Канаи через несколько дней после прилета на орбиту собирается угостить коллег блюдами японской кухни.

На борту "Союза МС-07" на МКС доставлена символика Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — уменьшенная копия Кубка Гагарина, а также хоккейная шайба.

В феврале 2018 года во время выхода в открытый космос Шкаплерову и уже находящемуся на МКС Александру Мисуркину предстоит заменить блок спутниковой антенны системы "Луч", которая работает в космосе почти 17 лет. Как ожидается, после этого на российском сегменте МКС появится своя линия связи с Землей, работающая вне зависимости от зон радиовидимости российских наземных пунктов слежения. В результате экипаж сможет пользоваться интернетом, который в настоящее время приходится каждый раз "одалживать" у NASA.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что с апреля 2017 года до введения в состав российского сегмента станции нового многоцелевого лабораторного модуля "Наука" российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек. Такое решение принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам "РКК "Энергия". Планируется, что уже в сентябре 2018 года российский экипаж вновь будет состоять из трех человек.