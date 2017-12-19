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Московский Кремль

Песков о новой стратегии нацбезопасности США: "имперский характер"

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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Песков отметил, что стратегия национальной безопасности США — объемный документ, в котором есть "достаточно впечатляющие" формулировки, и его внимательно изучат и осмыслят соответствующие ведомства.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. В Кремле заявили об "имперском характере" новой стратегии национальной безопасности США, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после беглого прочтения документа, особенно тех частей, в которых упоминается Россия, становится очевидным нежелание Вашинтона отказываться от однополярного мира.

"Причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира", — сказал Песков журналистам.

В то же время он подчеркнул, что в стратегии усматриваются "скромные позитивные моменты" — готовность сотрудничать с Россией там, где это в интересах американцев. Это, указал пресс-секретарь, соотносится с российским подходом.

"Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги", — отметил он.

Метро Санкт-Петербурге
© Sputnik. Анатолий Медведь
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В этой связи Песков напомнил о помощи Соединенных Штатов в предотвращении терактов в Санкт-Петербурге. Он назвал это "идеальным примером" сотрудничества. Речь идет об обмене информацией по линии спецслужб, "который реально помог спасти много жизней", заключил пресс-секретарь российского лидера.

Тем не менее в Кремле не могут согласиться с позицией Вашингтона об угрозе со стороны Москвы.

Накануне американская администрация представила стратегию нацбезопасности. Согласно тексту, основными угрозами Вашингтон считает амбиции России и Китая, действия "стран-изгоев" — Ирана и КНДР, а также международный терроризм. Дональд Трамп заявил, что Москва и Пекин "стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству", но США "попробуют выстроить великое партнерство" с этими и другими странами.




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