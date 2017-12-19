Лучшего на проекте "Ты супер! Танцы" объявят 23 декабря

Имя лучшего из 10 юных участников международного проекта "Ты супер! Танцы" назовут в эту субботу 23 декабря.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Еще недавно вся страна с замиранием сердца следила за отборочными турами международного шоу "Ты супер! Танцы", уже в эту субботу 23 декабря назовут имя лучшего танцора проекта.

Участники шоу "Ты супер! Танцы" – дети, подопечные детских домов, школ-интернатов, приемных семей, дети с непростыми судьбами. Всего проект объединил 145 конкурсантов от семи до восемнадцати лет из разных уголков России, СНГ и Балтии. Большинство участников до проекта не выходили на большую сцену и никогда не занимались профессионально танцами.

От Абхазии на международный конкурс поехали Леон Капба и Милена Тачулия. Капба удалось дойти до полуфинала проекта. Тачулия стала одной из 10 финалистов шоу.

© Sputnik. Прогулка Леона и Милены по Москве

На пути к финалу ребятам приходилось преодолевать себя, бороться со страхами, осваивать новые танцевальные стили и примерять необычные образы.

Самое сложное решение предстоит принять членам жюри проекта: Кристине Кретовой, Егору Дружинину, Евгению Папунаишвили и Анастасии Заворотнюк.

Увидеть финал детского международного конкурса "Ты супер! Танцы" можно будет на сайте информационного агентства и радио Sputnik Абхазия и телеканале НТВ в 21:00.