Расследование крушения Ту-154 близ Сочи в 2016 продлят

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Следствие по делу о крушении самолета Минобороны России Ту-154 в районе Сочи 25 декабря 2016 года планируют продлить еще на несколько месяцев в связи с проведением сложной экспертизы, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.

МЧС РФ СМИ сообщили подробности катастрофы с самолетом в небе над Сочи

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту Адлер утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Все они погибли. Останки людей и обломки лайнера в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.

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"Следствие по уголовному делу о катастрофе Ту-154 в районе Сочи, возбужденное 25 декабря 2016 года, планируется продлить еще на несколько месяцев", — сказал собеседник агентства.

"Вполне возможно, что это — не последнее продление срока следствия в связи с тем, что сейчас проводится сложная экспертиза, завершить которую в короткие сроки не представляется возможным", — отметил собеседник РИА Новости.

Глава государственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи родственникам погибших министр транспорта РФ Максим Соколов ранее призвал СМИ воздержаться от распространения информации и недостоверных фактов, полученных из различных неофициальных источников до оглашения официальных результатов расследования.

Как сообщил в конце декабря 2016 года член госкомиссии начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов, изначально было более 15 версий крушения Ту-154, затем их количество уменьшилось вдвое.

По данным ФСБ России, основные версии крушения Ту-154 — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного корабля, в настоящее время не получено.