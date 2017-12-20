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Тиллерсону неизвестно о планах отложить учения в Южной Корее

© Sputnik. Виталий Аньков
Новости
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Южная Корея попросила США отложить военные учения на период проведения зимних Олимпийских игр, чтобы снизить вероятность провокационных действий со стороны КНДР.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что ему неизвестно о планах "изменить задолго спланированные регулярные военные учения" с Южной Кореей на период Олимпийских игр 2018 года, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявлял, что предложил США воздержаться от проведения совместных военных учений перед Зимними Олимпийскими играми в Пхёнчхане.

"Мне не известно ни о каких планах изменить задолго спланированные регулярные военные учения с нашими партнерами — Южной Кореей и Японией. Эти учения проходят много лет. Мы анонсируем их заранее, здесь нет никаких сюрпризов. И я не знаю ни о каких планах изменить то, что было запланировано", — сказал он на пресс-конференции.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Южная Корея попросила США отложить военные учения на период проведения зимних Олимпийских игр, чтобы снизить вероятность провокационных действий со стороны КНДР. Как сообщала газета, речь идет о ежегодных учениях Foal Eagle и о проводимых с февраля по апрель Key Resolve. Сеул выступил за то, чтобы учения были отложены до окончания Паралимпийских игр 18 марта. По словам источников газеты, США, вероятно, примут это предложение.

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© Sputnik. Илья Питалев
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Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане, который находится в 80 километрах от границы с КНДР. Ранее спортивные чиновники ряда стран выражали обеспокоенность относительно безопасности атлетов в связи с ростом напряженности на Корейском полуострове из-за активного развития КНДР своей ракетно-ядерной программы.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

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