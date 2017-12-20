"Томас" разбушевался: пожар стал вторым по масштабу в истории Калифорнии

Всего на территории штата бушуют шесть пожаров, самым мощным из которых является "Томас".

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Бушующий в Калифорнии природный пожар "Томас" стал вторым по масштабу в истории штата, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Los Angeles Times.

Нынешние лесные пожары начались в Калифорнии 4 декабря, распространению огня способствует ветреная и сухая погода. Ранее сообщалось, что в огненной стихии погибли два человека, в том числе один пожарный.

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Как сообщили в управлении по защите лесных угодий и противопожарной охране Калифорнии, пожар охватил площадь в 272 тысячи акров (110 тысяч гектаров). Самый крупный пожар, охвативший площадь в более 273 тысячи акров (110,4 гектара), был зарегистрирован в штате в 2003 году.

По данным на 19 декабря, силам, задействованным в тушении, удалось локализовать 55% пожара. В управлении по защите лесных угодий и противопожарной охране Калифорнии сообщили, что пожар вряд ли удастся полностью локализовать до 8 января.