Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, сообщает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки (Египет, ОАЭ, Оман), а также Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили) воздержались.
Проект резолюции был принят в середине ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Документ получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались.
На заседании комитета выступил замглавы украинского МИД Сергей Кислица, который заявил, что ситуация на полуострове "продолжает ухудшаться" и "люди живут в страхе, что их назовут экстремистами, террористами или украинскими шпионами и посадят в тюрьму". Он также назвал документ "дипломатическим, политическим и законным механизмом, которым Украина обеспечивает выполнение своих обязательств".
В свою очередь представитель российской миссии при ООН Анатолий Викторов раскритиковал позицию украинских властей. По его мнению, Киев стремится решить свои политические цели с помощью этого проекта резолюции. "Главная цель очевидна — речь идет не о заботе о правах человека, а об одном из звеньев в цепи отчаянных усилий Украины попытаться любыми путями изменить статус Крыма", — заявил он.
ООН в сентябре обвинила Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму, который организация назвала "оккупированной территорией". Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии, опубликованной на официальном сайте УВКПЧ.
В документе приводятся данные за период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. В тексте утверждается, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к России, в том числе украинскими и российскими властями. Согласно докладу, на полуострове были зафиксированы такие нарушения, как " жестокое обращение", "пытки", а также одна "внесудебная казнь".
Крым вошел в состав России в 2014 году. Переход под юрисдикцию Москвы тогда поддержали большинство жителей полуострова. В Кремле неоднократно опровергали информацию о том, что права крымчан нарушаются.