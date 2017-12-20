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Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

© AFP/ FABRICE COFFRINI
Новости
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В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, сообщает корреспондент РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки (Египет, ОАЭ, Оман), а также Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили) воздержались.

Проект резолюции был принят в середине ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Документ получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались.

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На заседании комитета выступил замглавы украинского МИД Сергей Кислица, который заявил, что ситуация на полуострове "продолжает ухудшаться" и "люди живут в страхе, что их назовут экстремистами, террористами или украинскими шпионами и посадят в тюрьму". Он также назвал документ "дипломатическим, политическим и законным механизмом, которым Украина обеспечивает выполнение своих обязательств".

В свою очередь представитель российской миссии при ООН Анатолий Викторов раскритиковал позицию украинских властей. По его мнению, Киев стремится решить свои политические цели с помощью этого проекта резолюции. "Главная цель очевидна — речь идет не о заботе о правах человека, а об одном из звеньев в цепи отчаянных усилий Украины попытаться любыми путями изменить статус Крыма", — заявил он.

ООН в сентябре обвинила Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму, который организация назвала "оккупированной территорией". Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии, опубликованной на официальном сайте УВКПЧ.

В документе приводятся данные за период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. В тексте утверждается, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к России, в том числе украинскими и российскими властями. Согласно докладу, на полуострове были зафиксированы такие нарушения, как " жестокое обращение", "пытки", а также одна "внесудебная казнь".

Крым вошел в состав России в 2014 году. Переход под юрисдикцию Москвы тогда поддержали большинство жителей полуострова. В Кремле неоднократно опровергали информацию о том, что права крымчан нарушаются.

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