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Строительство моста через Керченский пролив в Крыму

Эксперт о мосте в Крым: откроется раньше срока

© Sputnik. Сергей Мальгавко
Новости
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Мост соединил берега Крыма и Тамани, строители завершили сборку пролетов его автодорожной части.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Руководитель экспертной группы "Крымский проект" Игорь Рябов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что мост между берегами Крыма и Тамани откроется раньше запланированного срока.

Автодорожная арка Крымского моста поднята на опоры
© Sputnik. Алексей Павлишак
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Строители завершили сборку пролетов автодорожной части моста в Крым, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Таким образом мостовое полотно длиной 17 км от Тамани до Крыма полностью собрано. Часть дороги (более 6 км) проходит над морской акваторией, постепенно поднимаясь с 5 до 35 метров над фарватером Керчь-Еникальского канала. Нить металлоконструкций общим весом более 100 тысяч тонн протянута над Керченским проливом между 288 опорами.

Сооружение пролетов над акваторией велось методом продольной надвижки: сегменты укрупняли на стапеле, затем их двигали в сторону фарватера с помощью мощных домкратов.

В компании "Стройгазмонтаж" (генподрядчик) ранее говорили, что работы ведутся с опережением. Это касается и строительства железнодорожной части моста – сейчас возводятся ее морские опоры.

Мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года, поездов – на декабрь 2019-го.

По словам руководителя экспертной группы "Крымский проект" Игоря Рябова, автомобильное движение по мосту может начаться раньше запланированного срока.

"Пройдена значительная часть строительства. Думаю, что в следующем году мост точно запустят. Официальные сроки – конец года, но это может произойти и раньше, потому что стройка знаковая. Думаю, что пробный проезд по мосту президент сделает еще в марте. Мост испытывают уже сейчас, по нему ездит транспорт. Трасса есть, все находится в конечной стадии строительства", – сказал Игорь Рябов в эфире радио Sputnik.




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